Стэмкос о травме Кучерова: «Выглядело не очень хорошо. Молимся, чтобы с ним все было в порядке»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал травму своего одноклубника Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

«Никита — крепкий парень, но его травма выглядела не очень хорошо. Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке», — приводит журналист Джо Смит слова Стэмкоса.

#tblightning Steven Stamkos said Nikita Kucherov is a tough guy so the injury «didn't look good.» «We're praying he's okay.» — Joe Smith (@JoeSmithTB) October 17, 2021

Кучеров успел провести на льду 17 минут и 26 секунд. Россиянин не смог продолжать игру после столкновения с нападающим «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэем.