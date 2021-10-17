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Стэмкос о травме Кучерова: «Выглядело не очень хорошо. Молимся, чтобы с ним все было в порядке»

07:35
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал травму своего одноклубника Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

«Никита — крепкий парень, но его травма выглядела не очень хорошо. Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке», — приводит журналист Джо Смит слова Стэмкоса.

Кучеров успел провести на льду 17 минут и 26 секунд. Россиянин не смог продолжать игру после столкновения с нападающим «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэем.

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Иван Торопцев все материалы автора
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