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Стэмкос рассказал, как судьи объяснили свое решение не удалять защитника «Айлендерс» после травмы Кучерова

09:25
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, как арбитры объяснили решение не удалять защитника «Айлендерс» Скотта Мэйфилда в первом периоде за грубый прием против форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова, после которого россиянин не смог продолжить матч.

«Обидно терять Куча так рано. Судья не видел эпизода с Никитой, а соперник, возможно, решил нанести подлый удар. Судьи сказали, что не посчитали инцидент умышленным. Они не могут посмотреть повтор, в отличие от нас. Мы ничего не можем поделать, не собираемся жаловаться на судей. Нужно сфокусироваться на следующем матче», — приводит ABC слова Стэмкоса.

«Тампа» уступила «Айлендерс» в овертайме шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 2:3. Решающая, седьмая игра серии состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://abcnews.go.com/Sports/tampa-bay-lightnings-nikita-kucherov-injured-game-loss/story?id=78458163

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Иван Торопцев все материалы автора
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