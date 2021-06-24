Стэмкос рассказал, как судьи объяснили свое решение не удалять защитника «Айлендерс» после травмы Кучерова

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал, как арбитры объяснили решение не удалять защитника «Айлендерс» Скотта Мэйфилда в первом периоде за грубый прием против форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова, после которого россиянин не смог продолжить матч.

«Обидно терять Куча так рано. Судья не видел эпизода с Никитой, а соперник, возможно, решил нанести подлый удар. Судьи сказали, что не посчитали инцидент умышленным. Они не могут посмотреть повтор, в отличие от нас. Мы ничего не можем поделать, не собираемся жаловаться на судей. Нужно сфокусироваться на следующем матче», — приводит ABC слова Стэмкоса.

«Тампа» уступила «Айлендерс» в овертайме шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 2:3. Решающая, седьмая игра серии состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск).