Стэмкос пропустит пятый матч серии против «Далласа»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос не примет участие в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Далласа», сообщает в Twitter журналист Шон Шапиро.

30-летний игрок в третьей встрече отличился в первом для себя матче в текущем плей-офф НХЛ. Канадец не выходил на лед с февраля, восстанавливаясь после травмы и операции.

Стэмкос стал вторым игроком в истории НХЛ с голом в первом матче в отдельном розыгрыше плей-офф, который был сыгран в финальной серии.