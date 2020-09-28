Стэмкос пропустит остаток финальной серии Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос не сыграет в оставшихся матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа». Об этом главный тренер команды Джон Купер.

«Буду откровенен: Стэммер в этой серии больше не сыграет, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — Надеюсь, что следующий раз, когда мы увидим его на льду, произойдет во время презентации Кубка Стэнли. Он сделал все возможное, чтобы вернуться. И вернулся. К сожалению, продолжать дальше он не мог. Уверен, что мы поговорим подробнее об этом после серии, но, если честно, я удивлен, что он вообще смог выйти и сыграть. И не я один. Он смог дать нам 2:47 искрометного хоккея, забил важнейший гол в выигранном матче, подарил феноменальный сюжет. Но доделать работу нам придется без него».

30-летний игрок в третьей встрече отличился в первом для себя матче в текущем плей-офф НХЛ. Канадец не выходил на лед с февраля, восстанавливаясь после травмы и операции.

Шестой матч состоится 29 сентября. Начало в 03.00 по московскому времени.