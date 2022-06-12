Стэмкос прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Мне сложно будет пережить этот момент, оглянуться назад и понять, какая у нас особенная команда. Впереди еще несколько игр и мы пока на пути к достижению поставленной цели, но наша команда просто потрясающая и особенная. Каждый игрок — это часть общего дела. И что делает нашу команду такой особенной, сплоченной и уникальной, так это то, что нам все равно, как наша цель будет достигнута. Горжусь всеми», — приводит слова Стэмкоса сайт НХЛ.

В шестом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй», благодаря дублю Стэмкоса, обыграла «Рейнджерс» (2:1).

«Лайтнинг» выиграли серию у «Рейнджерс» со счетом 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В финале «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч серии пройдет в Денвере 16 июня, начало — в 3.00 (мск).