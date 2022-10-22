Стэмкос: «Надеюсь, что победа над «Флоридой» даст «Тампе» импульс для движения вперед»

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2 ОТ).

«У нас были проблемы в начале матча, поэтому мы надеемся, что победа над такой хорошей командой даст нам импульс для движения вперед. Мы просто хотели выйти и сыграть усердно, а там будь что будет. Мы сделали это и получили вознаграждение», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.