Стэмкос повторил рекорд Лекавалье по голам за "Тампу"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (5:4).

Для канадского форварда эта шайба стала 35-й в сезоне и 383-й в карьере. Таким образом, он повторил клубный рекорд по голам за "Тампу", ранее установленный Венсаном Лекавалье.

– В детстве ты мечтаешь просто играть в НХЛ, а не стать лидером команды по голам, – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ. – Надеюсь, я забью еще больше, но сейчас для меня честь разделить рекорд с игроком такого уровня, как Лекавалье

В топ-5 по голам в истории "Тампы" также входят Мартен Сан-Луи (365), Никита Кучеров (182) и Брэд Ричардс (150).