Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2). По словам главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера, у нападающего травма «нижней части тела», сообщает TSN.

Сроки восстановления хоккеиста, как и характер его повреждения, пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Стэмкос провел 18 матчей и набрал 20 (7+13) очков.

Отметим что эту игру пропускал другой лидер «Тампы», нападающий Никита Кучеров.

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