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Стэмкос похвалил Василевского за игру во втором матче против «Флориды»

09:14
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Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского за игру во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:1).

«Он был невероятен. Мы знаем, что это лучший в мире вратарь, и сегодня он это показал. Он — наша скала. Сегодня он сыграл потрясающе и внес большой вклад в победу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса.

В матче против «Флориды» Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. «Тампа» ведет в серии со счетом 2-0.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskij-ostanovil-floridu/c-324818662

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