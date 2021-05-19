Стэмкос похвалил Василевского за игру во втором матче против «Флориды»
09:14
Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского за игру во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:1).
«Он был невероятен. Мы знаем, что это лучший в мире вратарь, и сегодня он это показал. Он — наша скала. Сегодня он сыграл потрясающе и внес большой вклад в победу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса.
В матче против «Флориды» Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. «Тампа» ведет в серии со счетом 2-0.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskij-ostanovil-floridu/c-324818662
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю