Стэмкос похвалил Макеллинни и Василевского

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос высоко оценил игру вратарей команды Кертиса Макелинни и Андрея Василевского. Форвард сказал, что испытывает неловкость из-за неудачной игры в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (3:4 ОТ). В ней ворота защищал Макелинни.

— Мы рассчитываем на наших вратарей. Они спасают нас в матчах, — приводит пресс-служба «Лайтининг» слова Стэмкоса. — Иногда мы находим способы победить. Но в прошлом матче наш голкипер был невероятен, и мне оень неловко перед ним, что он добился успеха, а мы показали то, что показали.