Стэмкос подписал 4-летний контракт с «Нэшвиллом»

Бывший нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом», сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Соглашение рассчитано на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов.

Стэмкос выступал за «Тампу» всю свою карьеру в НХЛ с 2008 года. В минувшем сезоне форвард провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 81 (40+41) очко. В пяти играх плей-офф хоккеист набрал 6 (5+1) очков.