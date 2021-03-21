Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).

«Это была одна из тех игр, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Подобные игры будут в течение всего сезона, но нам нужно попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня. Но не стоит полагаться на это слишком часто», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 46 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертой строчке.