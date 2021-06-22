Стэмкос о разгроме «Айлендерс»: «У Василевского просто потрясающая способность приходить в норму»

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (8:0).

«Это, безусловно, наш ответ, а все начинается с нашего вратаря. У Васи просто потрясающая способность приходить в норму, независимо от того, играет он хорошо или нет. Большую часть времени он играет великолепно, но если мы проиграем, он принимает это на свой счет. Сегодня он был выдающимся. Он сделал несколько крупных сейвов на ранней стадии матча, и мы получили определенную уверенность», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Василевский сделал третий шатаут в этом плей-офф и четвертый за карьеру, уступая по этому показателю среди вратарей «Тампы» только Бену Бишопу и Николаю Хабибулину, у которых 5 сухих матчей. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Василевский провел 16 матчей, пропустив 33 шайбы при 93,6 процента отраженных бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 24 июня и начнется в 3.00 мск.