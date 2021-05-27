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Стэмкос о победе над «Флоридой» в шестом матче серии: «Это был наш лучший результат в плей-офф»

08:32
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Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:0, счет в серии 4-2).

«Это был наш лучший результат в плей-офф в самой важной игре. Вот что делают в таких ситуациях опытные команды. Они выходят, когда приходит время. Нам не понравилась наша игра в прошлой игре, и мы говорили об этом. У нас лучший вратарь в мире, и он закрыл сегодня дверь», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей