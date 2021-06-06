Стэмкос о 8 шайбах за период матча «Тампа» — «Каролина»: «Едва ли вы в этом году еще увидите такое»
6 июня 2021, 07:08
Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал восемь заброшенных шайб во втором периоде матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).
За один период команды забросили по четыре шайбы, Стэмкос оформил дубль.
«Восемь голов за период — это было сумасшествие, едва ли вы в этом году еще увидите такое», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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