Стэмкос не сыграет против «Филадельфии»
19:37
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос не сыграет в последнем матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли против «Филадельфии». Его готовность к началу первого раунда плей-офф на следующей неделе остается неизвестной, сообщает сайт НХЛ.
Форвард не играл в круговом турнире из-за травмы нижней части тела, которую он усугубил перед началом тренировочного лагеря.
В 57 матчах сезона Стэмкос забил 29 голов и набрал 66 очков, заняв второе место в «Лайтнинг» по обоим показателям.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/stamkos-wont-play-in-round-robin-finale/c-318302518?sf126387271=1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...