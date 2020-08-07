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Стэмкос не сыграет против «Филадельфии»

19:37
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос не сыграет в последнем матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли против «Филадельфии». Его готовность к началу первого раунда плей-офф на следующей неделе остается неизвестной, сообщает сайт НХЛ.

Форвард не играл в круговом турнире из-за травмы нижней части тела, которую он усугубил перед началом тренировочного лагеря.

В 57 матчах сезона Стэмкос забил 29 голов и набрал 66 очков, заняв второе место в «Лайтнинг» по обоим показателям.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stamkos-wont-play-in-round-robin-finale/c-318302518?sf126387271=1

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