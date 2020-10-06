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Стэмкос не попал в число неприкасаемых игроков «Тампы». Клуб готов выслушать предложения по его обмену

12:08
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«Тампа» готова обменять игроков, чтобы иметь возможность переподписать свободных агентов и вписаться в потолок зарплат. В число неприкасаемых попали голкипер Андрей Василевский, защитник Виктор Хедман, а также нападающие Никита Кучеров и Брэйден Пойнт, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Также клуб намерен сохранить защитников Михаила Сергачева, Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

В список неприкасаемых не попал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который пропустил почти весь плей-офф из-за травмы.

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