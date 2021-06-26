Стэмкос: «Мне что-то нужно еще о нем говорить? Василевский — это скала»
09:14
Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос оценил игру российского вратаря Андрея Василевского в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:0, 4-3 в серии). Голкипер отразил все 18 бросков по своим воротам.
«Мне что-то нужно еще о нем говорить? — цитирует Стэмкоса сайт НХЛ. — Васи — это скала. Мы всегда можем быть спокойны, имея его за спиной. Даже когда судьба матча зависит от одного броска».
В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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