Стэмкос, Кейн и Смит - звезды дня в НХЛ

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос, забросивший шайбу в матче с "Аризоной" (4:1) признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

При этом он установил клубный рекорд по голам. Канадец забил 384-й гол за "Лайтнинг", побив достижение Венсана Лекавалье.

Второй звездой признан форвард "Чикаго" Патрик Кейн. У него две результативные передачи в матче с "Ванкувером" (2:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших нападающий "Вегаса" Райлли Смит, набравший 4 (1+3) очка в игре с "Сан-Хосе"​ (7:3).