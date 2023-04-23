Стэмкос и Мэттьюс подрались в третьем матче серии «Тампа» — «Торонто»

«Тампа» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Торонто».

В начале третьего периода Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс устроили драку после того, как защитник «Мэйпл Ливз» Морган Райлли силовым приемом отправил форварда «Лайтнинг» Брейдена Пойнта в борт. Также после этого силового приема Никита Кучеров набросился на Райлли.