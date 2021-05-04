Стэмкос и Кучеров тренировались в общей группе «Тампы»

Нападающие Стивен Стэмкос и Никита Кучеров приняли участие в тренировке «Тампы». Он работали в общей группе, сообщает в Twitter журналист Брайан Бернс.

Напомним, российский форвард пропускает этот регулярный чемпионат из-за травмы бедра, которую он получил еще в плей-офф прошлого сезона.

Каналец был помещен в список травмированных 9 апреля. Стэмкос в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 17 результативных передач.