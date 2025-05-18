Статистика Наместникова в плей-офф НХЛ-2025: 6 очков в 13 матчах

«Виннипег» уступил «Далласу» (1:2 ОТ) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вылетел из Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников провел 13 матчей в плей-офф, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

В регулярном чемпионате-2024/25 на счету 32-летнего россиянина 38 (11+27) очков в 78 встречах.