Статистика Ничушкина в плей-офф НХЛ: 3 гола и 4 очка в семи матчах

«Колорадо» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Далласу» со счетом 3-4 в серии.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел все семь матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 19 минут 36 секунд.

В регулярном чемпионате НХЛ 30-летний россиянин провел 43 матча, в которых набрал 34 (21+13) очка.