Статистика Тарасенко в плей-офф: 9 очков, 6 голов, 32 броска и «-2»

«Сент-Луис» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Колорадо» (2:3) и проиграл серию (2-4).

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко провел 12 матчей в текущем плей-офф, в которых набрал 9 (6+3) очков, оформил хет-трик в пятом матче серии с «Миннесотой» (5:3), нанес 32 броска и завершил плей-офф со средним показателем полезности «-2», проведя на льду в среднем 16 минут 59 секунд.

«Колорадо» в финале Западной конференции встретится с «Эдмонтоном».