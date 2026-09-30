Статистика россиян в НХЛ 30 сентября: Подколзин сделал дубль, Барбашев набрал два очка
В ночь на 30 сентября по московскому времени стартовал 109-й сезон НХЛ. В первый игровой день регулярного чемпионата прошли пять матчей. Самыми результативными российскими хоккеистами стали Василий Подколзин и Иван Барбашев, набравшие по два очка.
Подколзин забросил две шайбы в матче «Эдмонтона» с «Ванкувером» (5:6 ОТ) и стал третьей звездой встречи. Барбашев сделал две результативные передачи в игре «Вегаса» с «Чикаго» (5:2).
Кирилл Марченко дебютировал за «Торонто» после обмена из «Коламбуса» и отметился голевой передачей уже на 48-й секунде матча с «Монреалем» (2:3). Марат Хуснутдинов также сделал ассист в победной встрече «Бостона» с «Рейнджерс» (3:0).
|
Вратари
|
Игрок
|
Матч
|
Броски
|
%ОБ
|
ИВ
|
Игорь Шестеркин
|
Бостон — Рейнджерс 3:0
|
20/22
|
90,9
|
59:23
|
Сергей Бобровский
|
Торонто — Монреаль 2:3
|
21/24
|
87,5
|
58:45
|
Защитники
|
Игрок
|
Матч
|
О (Г+П)
|
+/-
|
ИВ
|
Никита Задоров
|
Бостон — Рейнджерс 3:0
|
0 (0+0)
|
0
|
21:54
|
Владислав Гавриков
|
Бостон — Рейнджерс 3:0
|
0 (0+0)
|
-1
|
19:58
|
Дмитрий Куликов
|
Каролина — Флорида 0:1 ОТ
|
0 (0+0)
|
0
|
11:46
|
Шакир Мухамадуллин
|
Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ
|
0 (0+0)
|
-2
|
13:03
|
Нападающие
|
Игрок
|
Матч
|
О (Г+П)
|
+/-
|
ИВ
|
Василий Подколзин
|
Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ
|
2 (2+0)
|
-2
|
18:20
|
Иван Барбашев
|
Вегас — Чикаго 5:2
|
2 (0+2)
|
+2
|
14:27
|
Кирилл Марченко
|
Торонто — Монреаль 2:3
|
1 (0+1)
|
+1
|
20:08
|
Марат Хуснутдинов
|
Бостон — Рейнджерс 3:0
|
1 (0+1)
|
+2
|
13:23
|
Павел Дорофеев
|
Бостон — Рейнджерс 3:0
|
0 (0+0)
|
-1
|
15:49
|
Роман Канцеров
|
Вегас — Чикаго 5:2
|
0 (0+0)
|
-1
|
17:07
|
Иван Демидов
|
Монреаль — Торонто 3:2
|
0 (0+0)
|
-1
|
15:11
|
Андрей Свечников
|
Каролина — Флорида 0:1 ОТ
|
0 (0+0)
|
0
|
16:21
Примечание. О — очки, Г — голы, П — передачи, +/- — показатель полезности, ИВ — игровое время, %ОБ — процент отраженных бросков. Жирным выделена команда российского хоккеиста. Петр Кочетков остался запасным вратарем «Каролины» и на лед не выходил.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|3 : 0
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|5 : 2