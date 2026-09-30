Статистика россиян в НХЛ 30 сентября: Подколзин сделал дубль, Барбашев набрал два очка

В ночь на 30 сентября по московскому времени стартовал 109-й сезон НХЛ. В первый игровой день регулярного чемпионата прошли пять матчей. Самыми результативными российскими хоккеистами стали Василий Подколзин и Иван Барбашев, набравшие по два очка.

Подколзин забросил две шайбы в матче «Эдмонтона» с «Ванкувером» (5:6 ОТ) и стал третьей звездой встречи. Барбашев сделал две результативные передачи в игре «Вегаса» с «Чикаго» (5:2).

Кирилл Марченко дебютировал за «Торонто» после обмена из «Коламбуса» и отметился голевой передачей уже на 48-й секунде матча с «Монреалем» (2:3). Марат Хуснутдинов также сделал ассист в победной встрече «Бостона» с «Рейнджерс» (3:0).

Вратари Игрок Матч Броски %ОБ ИВ Игорь Шестеркин Бостон — Рейнджерс 3:0 20/22 90,9 59:23 Сергей Бобровский Торонто — Монреаль 2:3 21/24 87,5 58:45 Защитники Игрок Матч О (Г+П) +/- ИВ Никита Задоров Бостон — Рейнджерс 3:0 0 (0+0) 0 21:54 Владислав Гавриков Бостон — Рейнджерс 3:0 0 (0+0) -1 19:58 Дмитрий Куликов Каролина — Флорида 0:1 ОТ 0 (0+0) 0 11:46 Шакир Мухамадуллин Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ 0 (0+0) -2 13:03 Нападающие Игрок Матч О (Г+П) +/- ИВ Василий Подколзин Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ 2 (2+0) -2 18:20 Иван Барбашев Вегас — Чикаго 5:2 2 (0+2) +2 14:27 Кирилл Марченко Торонто — Монреаль 2:3 1 (0+1) +1 20:08 Марат Хуснутдинов Бостон — Рейнджерс 3:0 1 (0+1) +2 13:23 Павел Дорофеев Бостон — Рейнджерс 3:0 0 (0+0) -1 15:49 Роман Канцеров Вегас — Чикаго 5:2 0 (0+0) -1 17:07 Иван Демидов Монреаль — Торонто 3:2 0 (0+0) -1 15:11 Андрей Свечников Каролина — Флорида 0:1 ОТ 0 (0+0) 0 16:21

Примечание. О — очки, Г — голы, П — передачи, +/- — показатель полезности, ИВ — игровое время, %ОБ — процент отраженных бросков. Жирным выделена команда российского хоккеиста. Петр Кочетков остался запасным вратарем «Каролины» и на лед не выходил.