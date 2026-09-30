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Статистика россиян в НХЛ 30 сентября: Подколзин сделал дубль, Барбашев набрал два очка

Василий Подколзин.
Фото Getty Images

В ночь на 30 сентября по московскому времени стартовал 109-й сезон НХЛ. В первый игровой день регулярного чемпионата прошли пять матчей. Самыми результативными российскими хоккеистами стали Василий Подколзин и Иван Барбашев, набравшие по два очка.

Подколзин забросил две шайбы в матче «Эдмонтона» с «Ванкувером» (5:6 ОТ) и стал третьей звездой встречи. Барбашев сделал две результативные передачи в игре «Вегаса» с «Чикаго» (5:2).

Кирилл Марченко дебютировал за «Торонто» после обмена из «Коламбуса» и отметился голевой передачей уже на 48-й секунде матча с «Монреалем» (2:3). Марат Хуснутдинов также сделал ассист в победной встрече «Бостона» с «Рейнджерс» (3:0).

Вратари

Игрок

Матч

Броски

%ОБ

ИВ

Игорь Шестеркин

Бостон — Рейнджерс 3:0

20/22

90,9

59:23

Сергей Бобровский

Торонто — Монреаль 2:3

21/24

87,5

58:45

Защитники

Игрок

Матч

О (Г+П)

+/-

ИВ

Никита Задоров

Бостон — Рейнджерс 3:0

0 (0+0)

0

21:54

Владислав Гавриков

Бостон — Рейнджерс 3:0

0 (0+0)

-1

19:58

Дмитрий Куликов

Каролина — Флорида 0:1 ОТ

0 (0+0)

0

11:46

Шакир Мухамадуллин

Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ

0 (0+0)

-2

13:03

Нападающие

Игрок

Матч

О (Г+П)

+/-

ИВ

Василий Подколзин

Эдмонтон — Ванкувер 5:6 ОТ

2 (2+0)

-2

18:20

Иван Барбашев

Вегас — Чикаго 5:2

2 (0+2)

+2

14:27

Кирилл Марченко

Торонто — Монреаль 2:3

1 (0+1)

+1

20:08

Марат Хуснутдинов

Бостон — Рейнджерс 3:0

1 (0+1)

+2

13:23

Павел Дорофеев

Бостон — Рейнджерс 3:0

0 (0+0)

-1

15:49

Роман Канцеров

Вегас — Чикаго 5:2

0 (0+0)

-1

17:07

Иван Демидов

Монреаль — Торонто 3:2

0 (0+0)

-1

15:11

Андрей Свечников

Каролина — Флорида 0:1 ОТ

0 (0+0)

0

16:21

Примечание. О — очки, Г — голы, П — передачи, +/- — показатель полезности, ИВ — игровое время, %ОБ — процент отраженных бросков. Жирным выделена команда российского хоккеиста. Петр Кочетков остался запасным вратарем «Каролины» и на лед не выходил.

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Василий Подколзин
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
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3 Питтсбург 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Рейнджерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Баффало 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
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7 Детройт 0 0 0 0
8 Торонто 1 0 1 0
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5.10
30.09 02:00 Торонто – Монреаль 2 : 3
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс 3 : 0
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер 5 : 6 ОТ
30.09 05:30 Вегас – Чикаго 5 : 2
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