Статистика Бучневича в плей-офф НХЛ: 3 гола и 8 очков в семи матчах

«Сент-Луис» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 3-4 в серии.

Форвард «блюзменов» Павел Бучневич провел все семь матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 20 минут 35 секунд.

В регулярном чемпионате НХЛ 30-летний россиянин провел 76 матчей, в которых набрал 57 (20+37) очков.