Статистика Панарина в плей-офф: 16 очков, 6 голов, 50 бросков по воротам и «-5»

«Рейнджерс» в полуфинальной серии Кубка Стэнли проиграли «Тампе» со счетом 2-4 и завершили выступление в плей-офф.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин провел 20 матчей в плей-офф, в которых набрал 16 (6+10) очков, сделал 50 бросков по воротам и показал среднее время 20:16 при общем показателе полезности «-5».

Также Панарин завершил плей-офф на втором месте по результативности среди россиян, уступив форварду «Тампы» Никите Кучерову, у которого 23 (7+16) очка.