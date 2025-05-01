Статистика Кучерова в плей-офф НХЛ: четыре результативные передачи в пяти матчах

«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Флориде» со счетом 1-4 в серии.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел пять матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «0» и среднем времени на льду 22 минуты 59 секунд. 31-летний россиянин второй раз подряд и третий в карьере не смог отличиться заброшенными шайбами в розыгрыше Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате НХЛ Кучеров провел 78 матчей, в которых набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром сезона.