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Статистика Михеева в серии против «Монреаля»: 0 очков, 12 бросков и 11 силовых приемов

04:55
Илья Михеев. Фото nhl.com
Илья Михеев. Фото nhl.com
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«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

Форвард «Мейпл Ливз» Илья Михеев провел все семь игр серии, в которых не набрал ни одного очка, нанес 12 бросков, провел 11 силовых приемов при среднем времени на льду 13:21 и показателе полезности «0».

В регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 26-летний россиянин провел 54 матча, в которых набрал 17 (7+10) очков.

«Монреаль» победил со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».

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