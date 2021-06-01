Статистика Михеева в серии против «Монреаля»: 0 очков, 12 бросков и 11 силовых приемов

«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

Форвард «Мейпл Ливз» Илья Михеев провел все семь игр серии, в которых не набрал ни одного очка, нанес 12 бросков, провел 11 силовых приемов при среднем времени на льду 13:21 и показателе полезности «0».

В регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 26-летний россиянин провел 54 матча, в которых набрал 17 (7+10) очков.

«Монреаль» победил со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».