Статистика Капризова в плей-офф НХЛ: 5 голов и 9 очков в 6 матчах

«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Вегасу» со счетом 2-4 в серии.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел все 6 матчей, в которых отметился 9 (5+4) набранными очками при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 23 минуты 8 секунд.

В регулярном чемпионате НХЛ 28-летний россиянин провел 41 матч, в которых набрал 56 (25+31) очков. Часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.