Статистика Капризова в плей-офф НХЛ: 5 бросков в створ, 6 силовых и одно результативное удаление

«Миннесота» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила «Вегасу» со счетом 1:3.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в двух матчах серии. 24-летний россиянин провел на льду в общей сложности 37 минут 20 секунд, за которые сделал 5 бросков в створ ворот и 6 силовых приемов, а также заблокировал 4 броска и провел 4 минуты игры в большинстве. Также хоккеист заработал 2 минуты штрафа, в которые «Миннесота» пропустила третью шайбу во втором матче.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 21 мая и начнется в 4:30 мск.