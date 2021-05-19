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Статистика Капризова в плей-офф НХЛ: 5 бросков в створ, 6 силовых и одно результативное удаление

07:59
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота»
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«Миннесота» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила «Вегасу» со счетом 1:3.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в двух матчах серии. 24-летний россиянин провел на льду в общей сложности 37 минут 20 секунд, за которые сделал 5 бросков в створ ворот и 6 силовых приемов, а также заблокировал 4 броска и провел 4 минуты игры в большинстве. Также хоккеист заработал 2 минуты штрафа, в которые «Миннесота» пропустила третью шайбу во втором матче.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 21 мая и начнется в 4:30 мск.

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