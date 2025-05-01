Статистика Демидова в плей-офф НХЛ: пять матчей и две результативные передачи

«Монреаль» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Вашингтону» со счетом 1-4 в серии.

Форвард «Канадиенс» Иван Демидов дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли. На счету 19-летнего россиянина 2 результативные передачи в 5 матчах серии при показателе полезности «-5» и среднем времени на площадке 14 минут 29 секунд.

В регулярном чемпионате НХЛ Демидов провел 2 матча и набрал 2 (1+1) очка.