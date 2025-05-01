Статистика Василевского в плей-офф НХЛ: одна победа в пяти матчах и коэффициент надежности 3.27

«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Флориде» со счетом 1-4 в серии.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский провел 5 матчей, в которых отразил 87,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3.27.

В регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 63 матча, 6 раз сыграв на ноль при 92,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.18.