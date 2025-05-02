Статистика Кузьменко в плей-офф НХЛ: 3 гола и 6 очков в шести матчах

«Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Эдмонтону» со счетом 2-4 в серии.

Форвард «Кингз» Андрей Кузьменко провел все шесть матчей серии, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-5» и среднем времени на площадке 18 минут 15 секунд.

В регулярном чемпионате НХЛ 29-летний россиянин провел 66 матчей, в которых набрал 37 (11+26) очков.