Статистика Овечкина в плей-офф НХЛ-2025: 6 очков в 11 матчах

«Вашингтон» проиграл «Каролине» (1:3) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вылетел из Кубка Стэнли. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в этом плей-офф 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу. Всего за карьеру теперь у него 147 (77+70) очков в 161 игре.

В регулярке-2024/25 Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах. 6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки (894). Позднее он довел число голов до 897.