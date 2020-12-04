Старт сезона НХЛ могут сдвинуть на две недели

Журналист и инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в твиттере, что начало нового сезона НХЛ могут сдвинуть на 15 января 2021 года. По его словам, тренировочные сборы начнутся за две недели до старта сезона.

Каждая из команд проведет по 70 матчей за сезон, как было в 1950-е годы.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. На данный момоент диалог между лигой и игроками продолжается.

Напомним, что сезон-2020/21 должен был начаться 1 января 2021 года.