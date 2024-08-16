Туголуков: «Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение в «Далласе»
Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков рассказал, как в команде относятся к тренеру из России.
«Естественно, они все знают, что я родом из России. Бывает, что могут и подшутить. Когда российские ребята были в команде, нас могли и «русской мафией» назвать. Они слышали, что мы разговаривали на русском языке и проводили достаточно много времени вместе. Это в шутку и не было обидно. Позиция генерального менеджера и клуба такова, что это НХЛ, это бизнес, и мы стараемся в политику не лезть. Думаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение. По крайней мере, я его не чувствую. У нас тренеры из Канады, США и я из России, и ко всем относятся одинаково», — цитирует «РБ Спорт» Туголукова.
Специалист с 2013 года занимается в клубе развитием индивидуального мастерства и пост-травматической реабилитацией на льду.
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|П
|О
|1
|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
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|Виннипег
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|Даллас
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|3
|Колорадо
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|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
|0
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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