Стало известно, во сколько обошлось НХЛ проведение Кубка Стэнли в «пузыре»

НХЛ, скорее всего, не будет рассматривать вариант проведения следующего сезона в «пузырях», сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Пузыри" НХЛ будут стоить примерно 75-90 миллионов долларов. И это одна из причин, по которой лига решила отказаться от них в дальнейшем.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Лига возобновила сезон с плей-офф, а матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.