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Стало известно, во сколько обошлось НХЛ проведение Кубка Стэнли в «пузыре»

11:53
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НХЛ, скорее всего, не будет рассматривать вариант проведения следующего сезона в «пузырях», сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Пузыри" НХЛ будут стоить примерно 75-90 миллионов долларов. И это одна из причин, по которой лига решила отказаться от них в дальнейшем.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Лига возобновила сезон с плей-офф, а матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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