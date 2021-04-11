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Стало известно, сколько Гусев будет зарабатывать во «Флориде»

19:58
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Хоккейный инсайдер Пьер ЛеБрюн 11 апреля на своей странице Twitter раскрыл детали контракта российского нападающего Никиты Гусева во «Флориде».

По данным источника, 28-летний россиянин подписал с клубом годичное соглашение, и получил за это время 1 миллион долларов.

Официальный сайт «Флориды» пока не подтвердил данную сделку.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.

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