Стало известно, сколько Гусев будет зарабатывать во «Флориде»

Хоккейный инсайдер Пьер ЛеБрюн 11 апреля на своей странице Twitter раскрыл детали контракта российского нападающего Никиты Гусева во «Флориде».

По данным источника, 28-летний россиянин подписал с клубом годичное соглашение, и получил за это время 1 миллион долларов.

Официальный сайт «Флориды» пока не подтвердил данную сделку.

One year, $ 1 M https://t.co/Jg2OSLyVOm — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) April 11, 2021

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.