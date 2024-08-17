Тарасенко будет играть в «Детройте» под 11-м номером

Стало известно, под каким номером Тарасенко будет играть за «Детройт»

«Детройт» объявил игровые номера новичков команды на сезон-2024/25.

Российский нападающий Владимир Тарасенко получил 11-й номер. В межсезонье он подписал двухлетний контракт с «Детройтом».

32-летний хоккеист провел вторую половину прошедшего сезона во «Флориде», которая стала победителем Кубка Стэнли. Тарасенко набрал 14 (6+8) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и отметился 9 (5+4) очками в 24 играх плей-офф.