Стало известно, почему «Сан-Хосе» хочет расторгнуть контракт с Эвандером Кейном
«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Эвандера Кейна с целью расторжения контракта. «Акулы» настаивают, что игрок нарушил условия контракта, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.
Клуб считает нарушением поездку игрока в Ванкувер при наличии положительного теста на коронавирус.
Еще одна претензия — несвоевременное возвращение в расположение фарма «Шаркс» в АХЛ после пребывания в ковид-протоколе. «Сан-Хосе» утверждает, что Кейн присоединился к команде 6 января, хотя должен был сделать это 31 декабря.
Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.
Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
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