Стало известно, почему «Сан-Хосе» хочет расторгнуть контракт с Эвандером Кейном

«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Эвандера Кейна с целью расторжения контракта. «Акулы» настаивают, что игрок нарушил условия контракта, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб считает нарушением поездку игрока в Ванкувер при наличии положительного теста на коронавирус.

Еще одна претензия — несвоевременное возвращение в расположение фарма «Шаркс» в АХЛ после пребывания в ковид-протоколе. «Сан-Хосе» утверждает, что Кейн присоединился к команде 6 января, хотя должен был сделать это 31 декабря.

Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.