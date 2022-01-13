Стало известно, насколько выбыл получивший травму от Овечкина Фредерик

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии травмированного нападающего Трента Фредерика. 11 января во время матча с «Вашингтоном» (7:3) капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин применил против соперника грубый силовой прием, в результате которого Трент получил травму.

«Фредерик выбыл как минимум на две игры», — приводит слова Кэссиди пресс-служба «Бостона» в Twitter.

При этом один из этих матчей уже состоялся сегодня ночью, где «Бостон» обыграл «Монреаль» (5:1). Следующая встреча у «Брюинз» будет с «Филадельфией» (14 января). Соответственно, Фредерик может выйти на лед 15 января в матче против «Нэшвилла».