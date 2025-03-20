Стало известно, когда жена и дети Овечкина начнут посещать выездные матчи «Вашингтона», чтобы не пропустить рекорд НХЛ

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала, когда она и дети хоккеиста будут ездить на выездные матчи «Вашингтона», чтобы попасть на игру, в которой российский хоккеист установит снайперский рекорд НХЛ.

— Дети в те полтора месяца во время восстановления Александра удивлялись, что папа дома чаще обычного? Они понимали, что с ним случилось?

— Конечно, понимали. Саша еще очень расстроился вот почему. Как раз в тот момент, когда он получил травму, намечалась «отцовская поездка» во Флориду — ежегодный выезд, на который каждый игрок берет своих родных. И это был первый сезон, когда он пригласил в такую поездку моего папу. Он очень хотел там сыграть, и первое, что сказал Сергею Кочарову (вице-президент «Вашингтона» по связям с общественностью. — Прим. И.Р.), узнав о результатах снимка, что в любом случае поедет туда с командой и с тестем. Это для него было важно. Мой папа тоже очень поддержал Сашу. Здесь в тот момент была и его мама. Они, дети, все мы вместе пытались делать все, чтобы как можно быстрее прошло это ужасное время и Саша оправился после травмы.

— Сейчас Татьяна Николаевна в Москве? Когда собирается в Вашингтон?

— Да. Планируется, что она прилетит на плей-офф.

— А на рекорд, дай бог ему случиться в этом сезоне?

— Мы не загадываем. Пока думаем так. Конечно, если будет оставаться уже совсем мало шайб, планы могут и скорректироваться.

— Гретцки и Гэри Бэттмен начнут ездить на каждый матч после 890-й шайбы. Тогда и родным — самое время!

— Я тоже за четыре гола начну ездить на все выездные матчи. А дети — когда до рекорда останется две шайбы.