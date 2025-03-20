Стало известно, когда жена и дети Овечкина начнут посещать выездные матчи «Вашингтона», чтобы не пропустить рекорд НХЛ
Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала, когда она и дети хоккеиста будут ездить на выездные матчи «Вашингтона», чтобы попасть на игру, в которой российский хоккеист установит снайперский рекорд НХЛ.
— Дети в те полтора месяца во время восстановления Александра удивлялись, что папа дома чаще обычного? Они понимали, что с ним случилось?
— Конечно, понимали. Саша еще очень расстроился вот почему. Как раз в тот момент, когда он получил травму, намечалась «отцовская поездка» во Флориду — ежегодный выезд, на который каждый игрок берет своих родных. И это был первый сезон, когда он пригласил в такую поездку моего папу. Он очень хотел там сыграть, и первое, что сказал Сергею Кочарову (вице-президент «Вашингтона» по связям с общественностью. — Прим. И.Р.), узнав о результатах снимка, что в любом случае поедет туда с командой и с тестем. Это для него было важно. Мой папа тоже очень поддержал Сашу. Здесь в тот момент была и его мама. Они, дети, все мы вместе пытались делать все, чтобы как можно быстрее прошло это ужасное время и Саша оправился после травмы.
— Сейчас Татьяна Николаевна в Москве? Когда собирается в Вашингтон?
— Да. Планируется, что она прилетит на плей-офф.
— А на рекорд, дай бог ему случиться в этом сезоне?
— Мы не загадываем. Пока думаем так. Конечно, если будет оставаться уже совсем мало шайб, планы могут и скорректироваться.
— Гретцки и Гэри Бэттмен начнут ездить на каждый матч после 890-й шайбы. Тогда и родным — самое время!
— Я тоже за четыре гола начну ездить на все выездные матчи. А дети — когда до рекорда останется две шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -