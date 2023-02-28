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28 февраля, 23:37

Стало известно, что получит «Чикаго» за обмен Кейна в «Рейнджерс»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Чикаго» за форварда Патрика Кейна получат от «Рейнджерс» выбор во втором и четвертом раунде на драфте НХЛ — 2023, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своих соцсетях.

Также сообщается, что выбор во втором раунде может быть улучшен до первого раунда, если «Рейнджерс» выйдут в финал или выиграют Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне нападающий «Чикаго» провел 54 матча в НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.

«Рейнджерс» располагается на 6-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 60 матчей.

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 59 28 31 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 61 32 29 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
19.02
20.02
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23.02
24.02
25.02
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6.03
1.03 03:00
Оттава – Детройт
 - : -
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 - : -
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 - : -
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 - : -
1.03 04:00
Миннесота – Айлендерс
- : -
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 - : -
1.03 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
1.03 05:00
Аризона – Чикаго
 - : -
1.03 05:00
Калгари – Бостон
 - : -
1.03 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 59 42
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
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