Стало известно, что получит «Чикаго» за обмен Кейна в «Рейнджерс»

«Чикаго» за форварда Патрика Кейна получат от «Рейнджерс» выбор во втором и четвертом раунде на драфте НХЛ — 2023, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своих соцсетях.

Также сообщается, что выбор во втором раунде может быть улучшен до первого раунда, если «Рейнджерс» выйдут в финал или выиграют Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне нападающий «Чикаго» провел 54 матча в НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.

«Рейнджерс» располагается на 6-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 60 матчей.