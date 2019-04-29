НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня стал вратарь "Каролины" Кертис Макэлхинни, который вышел на змену вместо трамированного Петра Мразека по ходу второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Айлендерс" (2:1, счет в серии – 2:0) и отразил 17 бросков по своим воротам.

Защитник "Колорадо" Тайсон Бэрри – вторая звезда дня. 27-летний канадец набрал 3 (1+2) очка во встрече против "Сан-Хосе" (4:3, счет в серии – 1:1).

Третья звезда – нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг, который записал в свой актив 2 (1+1) очка в игре с "Сан-Хосе".

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