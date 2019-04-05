Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

Стали известны все команды, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли в Западной конференции: "Виннипег", "Сент-Луис", "Вегас", "Даллас", "Калгари", "Сан-Хосе", "Нэшвилл", и "Колорадо".

В первом раунде турнира "Сан-Хосе" сыграют с "Найтс". "Шаркс" начнут серию с матча на домашней арене.

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков). В последней встрече регулярки "Предаторз" встретятся с "Чикаго". "Джетс" сыграют с "Аризоной", "Блюз" – с "Ванкувер".

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