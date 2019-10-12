Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ назвал трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Первой звездой стал вратарь «Баффало» Линус Улльмарк, который помог своей команде одержать победу над «Флоридой» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата.

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон был признан второй звездой. На счету 26-летнего канадца (1+1) в матче регулярки с «Айлендерс» (5:2).

Третья звезда — вратарь «Анахайма» Райан Миллер. 39-летний американец помог «Дакс» обыграть «Коламбус» (2:1).

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