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Стали известны претенденты на «Тед Линдсей Эворд»

18:08
Сидни Кросби. Фото ХК «Питтсбург».
Сидни Кросби. Фото ХК «Питтсбург».
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Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона. В число претендентов вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

«Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов NHLPA (профсоюза хоккеистов НХЛ).

Кросби уже трижды становился обладателем этой индивидуальной награды, Макдэвид — дважды.

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