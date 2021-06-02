Стали известны претенденты на «Тед Линдсей Эворд»
18:08
Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона. В число претендентов вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
«Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов NHLPA (профсоюза хоккеистов НХЛ).
Кросби уже трижды становился обладателем этой индивидуальной награды, Макдэвид — дважды.
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