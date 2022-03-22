Стали известны подробности задержки перехода Дадонова в «Анахайм»

Журналист TSN Даррен Дрегер сообщил о том, почему затянулся переход форварда «Вегаса» Евгения Дадонова в «Анахайм».

«Похоже, что отчасти задержка с переходом в «Дакс» связана со старыми делами. В НХЛ не было первоначального списка «запрещенных обменов» Дадонова. Оказывается, «Анахайм» был в этом списке, но ни «Вегас», ни «Анахайм», ни НХЛ не знали об этом», — написал Дрегер в Twitter.

Еще один североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что в контракте Дадонова было указано, что его нельзя обменять, пока не будет представлен список из 10 команд «запрещенных обменов».

Прошлым летом Дадонова обменяли из «Оттавы», где российский форвард провел один сезон, в «Вегас». В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 27 (15+12) очков в 62 матчах за «Голден Найтс» при показателе полезности «-3».