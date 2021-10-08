Стали известны подробности переговоров «Баффало» с другими клубами по Айкелу

«Баффало» продолжает вести переговоры с другими клубами относительно возможного обмена нападающего Джека Айкела. Генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс уже провел ряд телефонных переговоров с представителями других команд, сообщает TSN.

По информации источника, некоторые клубы готовы согласиться на то, чтобы травмированный хоккеист сделал операцию, как он того сам и хочет. В таком случае на восстановление у него уйдет до четырех месяцев.

Однако, учитывая физическое состояние игрока, клубы не готовы отдавать за Айкела ту цену, которую требуют в «Баффало»: «Клинки» хотят получить активы, которые будут эквивалентны четырем выборам в первом раунде драфта НХЛ. В таком случае «Сэйбрз» готовы пойти на компромисс и снизить свои запросы, сделав некоторые активы опционными. То есть они получат их лишь в том случае, если Айкел добьется определенных результатов в новом клубе.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов.

Напомним, что Айкел пропустил 33 матча прошлого сезона из-за грыжи в шейном отделе позвоночника.